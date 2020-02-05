Haberler Video Kırklarelispor 0 - 1 Fenerbahçe (ZTK Çeyrek Final İlk Maçı Gol: Mevlüt Erdinç) |Video
Kırklarelispor 0 - 1 Fenerbahçe (ZTK Çeyrek Final İlk Maçı Gol: Mevlüt Erdinç) |Video

Kırklarelispor 0 - 1 Fenerbahçe (ZTK Çeyrek Final İlk Maçı Gol: Mevlüt Erdinç) |Video

05.02.2020 16:11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 43. dakikasında Mevlüt Erdinç'in şık golüyle 1-0 öne geçti.


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