Haberler Video Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç Panenka penaltısını böyle kaçırdı |Video
Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç Panenka penaltısını böyle kaçırdı |Video

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç Panenka penaltısını böyle kaçırdı |Video

05.02.2020 15:45

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nden Kırklarelispor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta, Deniz Türüç'ün kaçırdığı penaltı sosyal medyayı salladı. Panenka penaltısı tekniği deneyen Deniz Türüç'ün kaçırdığı penaltı çok konuşuldu. İşte o anlar...


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