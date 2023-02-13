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Mert Hakan Yandaş'tan depremzede Umut Efe Kalfa'ya Jorge Jesus ve Szalai sürprizi!

Mert Hakan Yandaş'tan depremzede Umut Efe Kalfa'ya Jorge Jesus ve Szalai sürprizi!
13.02.2023 15:38 - Son Güncelleme: 13.02.2023 15:39

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, depremden etkilenen Efe'yi önce teknik direktör Jorge Jesus ile sonrasında takım arkadaşı Attila Szalai ile görüştürdü. Fenerbahçe SK sosyal medya hesabından o anları videolu paylaşırken; '' Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor.'' notunu düştü.

Spor Videoları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana gerek yardım gerekse afet bölgesinde bulunanlara destek anlamında büyük bir fedakarlık örneği gösteren Mert Hakan Yandaş bu kez de Efe'nin yüzünü güldürmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Efe'ye önce tesisleri görüntülü bir şekilde tanıttı. Ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus ile tanıştırdı. Telefondan görüntülü aramada Efe'ye moral veren Mert Hakan, "Bak şimdi sen iyileştikten sonra geleceksin ya Samandıra Tesisleri'ne... Şimdi sana tesisleri gezdireceğim, bir de sana sürprizim var" dedi. Yattığı hastaneden Mert Hakan aracılığıyla Fenerbahçe'nin tesislerini telefondan da olsa görme şansı yakalayan ilkokul öğrencisi Efe, ardından teknik direktör Jorge Jesus ile de konuşma fırsatı buldu. Attila Szalai ile de konuşan Efe'ye, Macar oyuncu Türkçe seslenerek, "Geçmiş olsun, nasılsın? İnşallah İstanbul'da görüşürüz, Stadyumda. Kendine iyi bak "ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcular, Efe'yi iyileştikten sonra Kadıköy'e maç izlemeye davet etti.

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