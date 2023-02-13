Haberler Spor Videoları Josef de Souza, depremzede Ömer'in isteği yerine getirdi

Josef de Souza, depremzede Ömer'in isteği yerine getirdi

Josef de Souza, depremzede Ömer'in isteği yerine getirdi
13.02.2023 23:05 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:06

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:33
Hataysporlu Christian Atsu'nun...
Spor 00:15
87 saat sonra enkazdan çıkan...
Spor 07:39
Dursun Özbek: ’Bu yaraları...
Spor 07:16
Jorge Jesus: Lig yarışı adil...
Spor 05:50
Ali Koç'tan TFF sonrası...
Spor 03:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç...
Spor 01:50
Beşiktaş transferi açıkladı!...
Spor 00:30
Emre Demir resmen...
Spor 01:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda...
Spor 01:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda...
Spor 01:30
ZTK'da Sivasspor -...
Spor 01:49
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk...

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Hatay'da enkaz altından 152 saat sonra çıkan 9 yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan geldi. Josef, Hatay Antakya'da enkaz altından 152 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Ömer'in isteğini yerine getirdi. Hastanede Ömer'i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer'in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.

Spor Videoları
SON DAKİKA