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Mbwana Samatta kaçırmaya devam ediyor! Fenerbahçe'den sonra şimdi de Tanzanya...

Mbwana Samatta kaçırmaya devam ediyor! Fenerbahçe'den sonra şimdi de Tanzanya...
29.03.2021 17:04
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Bu sezon başarısız performansıyla Fenerbahçe taraftarlarına adeta saç baş yolduran Mbwana Samatta, Tanzanya Milli Takımı'nda da Fenerbahçe'deki performansını aratmayan görüntüler sergiledi. İşte Samatta'nın Libya Milli Takımı'na karşı kaçırdığı pozisyonlarından biri...


Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonunda bonservisini almak durumunda olduğu Mbwana Samatta, ülkesi adına oynadığı maça damga vurdu.

DİREĞE TAKILDI
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında konuk ettiği Libya Milli Takımı'nı 1-0 yendi.

Fenerbahçe'nin forveti Samatta, maça kaçırdığı golle damga vurdu. Tanzanyalı forvet, Libya karşısında direğe takılarak yine gol sevinci yaşayamadı.

SADECE 5 GOL ATTI
Sezon başında Emre Belözoğlu tarafından 30 gol atacak forvet şeklinde lanse edilen Samatta, bu sezon çıktığı 26 maçta sadece 5 gol kaydedebildi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı, Fenerbahçelilere saç baş yolduruyor.

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