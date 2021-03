SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar! Dikkat çeken Erol Bulut sözleri

Son dakika haberi! Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, yeni görevi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulara, "Sezon sonu için bir planım yok, 10 haftayı en iyi şekilde en iyi şekilde geçirmek istiyorum." dedi. Erol Bulut'a taktiksel anlamdan müdahale edip etmediği sorularını da yanıtlayan Belözoğlu, "Kendisiyle bugüne kadar herhangi bir konuyla ilgili tercihleriyle ilgili dizilişiyle ilgili rahatsız edici konuşma yapmadım. İyi bir teknik adam işine karıştırmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samandıra Tesisleri'ndeki basın toplantısında Belözoğlu, Erol Bulut, Ozan Tufan ve son 10 maçlık hedef hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN EROL BULUT'A TEŞEKKÜR!

Ülkemiz ve dünya zor bir dönemden geçiyorum. Covid-19 sürecinin bitmesini temenni ediyorum. Milli takımımızın gösterdiği başarı, oyuncuları tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. Değerli ve önemli jenerasyona yakışan bir oyun oynuyorlar. Erol Bulut hocamıza hizmetleri için teşekkür ediyorum.

'İNŞALLAH BÜTÜN FENERBAHÇELİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜRÜZ'

Sezon sonu için bir planım yok, 10 haftayı en iyi şekilde en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğim. Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. En büyük hayalim 7 senedir süren şampiyonluk özlemini dindirmek, bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek istiyorum.

'DAHA FAZLA TOPA SAHİP OLACAĞIZ'

Oyunun bize kattığı değerler de var. Özellikle iç saha performansını daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse iç saha performansı üzerinde çalışacağız. Daha fazla topa sahip olan takım olacağız.

SERGEN YALÇIN VE FATİH TERİM SÖZLERİ...

Her teknik adamın oyuna bakışı var. Sahanın içinde en uzun süre oynayan birisi olarak özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Şenol Güneş'e Fatih Terim'e Sergen Yalçın'a saygı duyuyorum. Hedeflerim çok büyük. Bana ne görev verilirse verilsin en iyisini yapmak için uğraşacağım.

Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak görmüyorum. İşimiz kolay değil. Fenerbahçe'nin genlerine hitap eden bir oyun oynamak istiyoruz.

'EROL HOCA ESKİ ARKADAŞIM...'

Erol Hoca benim eski arkadaşım, Başakşehir'de hocalığımı yaptık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç biter değerlendirmemizi yaparız. Kendisiyle bugüne kadar herhangi bir konuyla ilgili tercihleriyle ilgili dizilişiyle ilgili rahatsız edici konuşma yapmadım. İyi bir teknik adam işine karıştırmaz.



SAMATTA VE CİSSE SÖZLERİ!

Sezonun başında bir planlama yapıyorsunuz elimizde Vedat'ın ayırlmasıyla Allahyar kalmıştı. O da ayrılınca yeni oyuncular dahil ettik. Samatta, İngiltere'ye gitmiş Belçika'da 30 küsür gol atmış bir oyuncuydu. Hemen hemen her takımın istediği bir oyuncuydu.

Cisse 20'nin üstünde gol attı. Ligimizi bilen oyuncular üzerinden gittik. Ne yazık ki futbolda bazen hesaplarınız tutmaz. Beklemediğiniz oyunculardan çıkış alırsınız, bazen de karşılığını görmezsiniz. Ben genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bir şekilde bu takımın oyunsal anlamda en azından iç saha performansı olarak topa daha sahip olmak istiyoruz.

İşimizin kolay olmadığın biliyoruz, başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu alacağız. Topa sahip olurken ritmi ayarlayan bir takım inşa etmeye çalışacağız.

'FENERBAHÇE GEL DEDİĞİNDE GELDİK GİT DEDİĞİNDE GİTTİK'

Mevcut kadromuzda Covid-19 olan iki hocamız var. O yüzden Selçuk Şahin'i de aşağı indirdik. Volkan Demirel de ben de Selçuk da Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yaparız. Fenerbahçe bize 'Gel dediğinde geldik git dediğinde gittik, biz Fenerbahçeliyiz.'

Sportif direktörlük görevime yine vakit ayıracağım. Mutlaka ufak dokunuşlar yapacağız, bu takım rahatlıkla ligi sonuna kadar götürecek bir takım.

Benim bu 10 haftayı programlamak dışında bir düşüncem yok. Ekibimize zaten tecrübeli minimum 1 beklentim 2 kişi dahil olacak. Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak değerlendirmemizi yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz, önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun.

'ÜMİT ÖZAT İLE AYNI TAKIMDA OYNAMADIM..:'

Ümiz Özat ile milli takımda oynadık yalnızca. Fenerbahçe'de beraber oynamadık. Saha kenarındayken kendisine selam vermişimdir. Fenerbahçe'nin menfaatleri gereği Ümit Özat hakkında konuşmayacağım. Herkesin planı hesabı da belli. Ben tüm enerjimi Fenerbahçe'ye vereceğim. Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her türlü futbolcu benim için değerlidir. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler.

Sezon başında Serkan Rençber ile iletişimimiz oldu, devam etmedi. İsmail Kartal benim burada hocalığımı yapan bir abimdir. Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Kendisinin Erzurum'dan ayrılması bizle ilgili bir durum değil.





OYUNA GİRDİ OYUNUN TEMPOSU DEĞİŞTİ

Ozan Tufan beraber oynadığım çok değer verdiğim bir oyuncu. Ozan'ın evlilikle birlikte çok olumlu yönde ivmeleneceğini düşünüyorum. Milli takımdaki oyunu bizi çok mutlu etti. Beşiktaş maçında oyuna girdi oyunun temposu değişti. Doğru oyunu oynadığında Ozan Tufan çok değerli bir oyuncu. Futbolcu yaşı kaç olursa olsun gelişmeye devam etmelidir.



'FUTBOLU BIRAKMASAYDIM MİLLİ TAKIMDA OYNAYAMAZDIM...'

Kendimi mental olarak son 10 haftaya çok iyi hazırlamaya çalışacağım. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu hissettireceğiz. Ama futbolda 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Erol Bulut'tan enkaz devralmadık. Ortada iyi bir takım var. Bu takımı geliştireceğiz inşallah. Futbolu bırakmasaydım şu an bu Milli Takım'da oynayamazdım. Bu Milli Takım'da oynamak çok zor, çok iyiler.