Mauro Icardi'den Fenerbahçe formalı çocuk paylaşımı: ''Küçük aslan''

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 18:38

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçeli küçük bir taraftarın doğum günü için paylaştığı video, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Icardi, Fenerbahçe forması giyen küçük taraftarın videosunu kendi Instagram hesabında paylaşarak şu duygusal mesajı iletti:

"Gerçek güç ve duygu kalptedir, ne giydiğinde değil. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında her şeyin en iyisini diliyorum."

İCARDİ DAHA ÖNCE DE FENERBAHÇELİ MİNİK TARAFTARI PAYLAŞMIŞTI!

Yıldız futbolcu daha önce de Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı Süper Kupa finalinde, kendisinin gol sevincini yapan küçük bir çocuğun fotoğrafını paylaşmıştı.