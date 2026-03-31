Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına gittiği sırada E-5 karayolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Saran, kazanın ardından kulüpteki toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde evinden ayrılıp Ülker Stadyumu'ndaki kulüp binasına doğru hareket halindeyken trafik kazası geçirdi. İstanbul E-5 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Saran'ın içerisinde bulunduğu araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine yansıyan görüntülerde, Başkan Saran'ın kaza sonrası araç başında beklediği ve durum değerlendirmesi yaptığı görüldü.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verildi

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgilere göre; Sadettin Saran ve şoförünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın şiddetiyle bağlantılı olarak Başkan Saran'ın bacak, kol ve boyun bölgesinde ağrılar hissettiği ancak durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Kazaya Rağmen Mesaisine Devam Etti

Yaşanan talihsiz olayın ardından Sadettin Saran, tedbir amaçlı dinlenmek yerine kulüp binasına geçmeyi tercih etti. Boyun ve eklem ağrılarına rağmen kulüpteki yöneticilerle önceden planlanan toplantıya katılan Saran'ın, çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan diğer araç sürücüsünün durumunun da iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

