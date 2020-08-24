Transfer sezonunun flaş takımlarından Fenerbahçe stoper hattına Mauricio Lemos'u katıyor. Sarı Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı Uruguaylı yıldız sözleşmenin detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yeni transferi ile ilgili merak edilenleri canlı yayında anlattı. Lemos için Fenerbahçe taksitler halinde 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek" ifadelerini kullandı.
Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor!
24.08.2020 21:43
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