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Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor!

Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor!
24.08.2020 21:43

Transfer sezonunun flaş takımlarından Fenerbahçe stoper hattına Mauricio Lemos'u katıyor. Sarı Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı Uruguaylı yıldız sözleşmenin detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yeni transferi ile ilgili merak edilenleri canlı yayında anlattı. Lemos için Fenerbahçe taksitler halinde 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek" ifadelerini kullandı.


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