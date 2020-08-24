Transfer sezonunun flaş takımlarından Fenerbahçe stoper hattına Mauricio Lemos'u katıyor. Sarı Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı Uruguaylı yıldız sözleşmenin detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.
Mauricio Lemos Fenerbahçe için İstanbul'da
24.08.2020 23:25
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