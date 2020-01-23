Haberler Video MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor PENALTILAR İZLE (2-4)
MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor PENALTILAR İZLE (2-4)

MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor PENALTILAR İZLE (2-4)

23.01.2020 20:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti. Normal süresi 2-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında turlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.


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