Haberler Video Denizlispor 1 - 0 Trabzonspor | Estupinan'ın golü
Denizlispor 1 - 0 Trabzonspor | Estupinan'ın golü

Denizlispor 1 - 0 Trabzonspor | Estupinan'ın golü

23.01.2020 18:27

10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor'a konuk oldu. 13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0


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