10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 (2) - (4) 0 Trabzonspor ÖZET İZLE23.01.2020 22:02
- MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 (2) - (4) 0 Trabzonspor ÖZET İZLE
- MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor PENALTILAR İZLE (2-4)
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Türkiye Kupası)
- Denizlispor 1 - 0 Trabzonspor | Estupinan'ın golü
- Son dakika: Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da! Ünlü ismin transferini bu video ile duyurdular
- Denizlispor - Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Ziraat Türkiye Kupası)
- Yeni Malatyaspor 2 - 1 Sivasspor ÖZET İZLE - Ziraat Türkiye Kupası
- Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan Malatyaspor ağlarına harika gol
- Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Ziraat Türkiye Kupası)
- Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi
- MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor ÖZET İZLE
- Beşiktaş 2 - 3 BB Erzurumspor | Oltan Karakullukçu'nun golü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.