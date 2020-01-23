MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 (2) - (4) 0 Trabzonspor ÖZET İZLE 23.01.2020 22:02

10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.