Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Konya GS maç sonucu 26.01.2020 18:07

Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım ile takvim.com.tr'de. Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle zirveye tırmanmak isteyen Galatasaray, tehlike hattından kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izleme farkıyla sayfamızda...

Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları takvim.com.tr'de. Haberde Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle bağlantısı da yer alıyor. Konyaspor alt sıralardan çıkmak Galatasaray ise zirveye yaklaşmak için üç puan peşinde.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim