Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Konya GS maç sonucu

Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım ile takvim.com.tr'de. Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle zirveye tırmanmak isteyen Galatasaray, tehlike hattından kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izleme farkıyla sayfamızda...
Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları takvim.com.tr'de. Haberde Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle bağlantısı da yer alıyor. Konyaspor alt sıralardan çıkmak Galatasaray ise zirveye yaklaşmak için üç puan peşinde.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS HD1
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamıyor. Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yok. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu bu müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.
ÜÇ İSİM DE CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bu müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.
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