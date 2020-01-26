Göztepe Beşiktaş canlı anlatım izle 26.01.2020 15:46

Süper Lig 19. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor. Göztepe, yeni açılacak olan Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı da takvim.com.tr'de olacak.

Göztepe ve Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte tek hedef 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, kısa süre önce yollarını ayırdığı Abdullah Avcı sonrasında ilk maçına çıkacak. İnişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Kara Kartal, Göztepe gibi zor bir deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı da takvim.com.tr'de olacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

Beşiktaş: Karius, Rıdvan, Ruiz, Vida, Douglas, Atiba, Necip, N'Koudou, Diaby, Boyd, Burak.

VE GÖZ GÖZ, STADINA KAVUŞTU

Göztepe camiası, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecanını yaşıyor... Beşiktaş maçıyla ilk kez kapılarını açan stat için maç öncesinde Göztepeli binlerce taraftar kortej düzenledi. Susuzdede Parkı'ndan başlayan yürüyüşte taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla Mithat Paşa Caddesi üzerinden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar, hem tezahüratlara eşlik etti hem de bu güzel anları telefonlarıyla kaydetti. Kortejin ardından stada gelen taraftarlar, burada Kızılay tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım toplamak için kurulan stantlara atkı ve giyim malzemelerini bıraktı. Daha sonra merakla beklenen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni görmek için giriş yapan Göztepeliler, müsabaka saatinden yaklaşık 3 saat önce tribünleri doldurmaya başladı.