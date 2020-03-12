Juventus'a koronavirüs şoku: Rugani'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı 12.03.2020 13:41

İtalya Serie A ekiplerinden Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, 25 yaşındaki genç stoper Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.





Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.



Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.



İTALYA'DA TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULDU

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.





Milli futbolcumuz Merih Demiral, İnter maçında alınan galibiyet pozunda Daniele Rugani'nin önünde poz vermişti.

Juventus Kulübü, Rugani ile temasa geçen kişilerin tespiti için araştırma başlattı.