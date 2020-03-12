Son dakika: Euroleague ve EuroCup maçları erteleniyor mu? Euroleague yönetiminden koronavirüs kararı 12.03.2020 13:47

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından Euroleague yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Euroleague yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

NBA yönetiminin sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etmişti.

OYUNCULAR BİRLİĞİ ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Dünyada corona virüsün hızla yayılması ve NBA'in aldığı sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.



Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi.

FIBA BÜTÜN ORGANİZASYONLARINI DURDURDU

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

ANADOLU EFES'TEN MAÇ ÖNCESİ FLAŞ KARAR

Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.