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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 20:03

İZLE I Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy ve Rashica kupa finali 11'inde neden yok?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın Trabzonpor ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçının ilk 11'inde neden yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Topraktepe, karşılaşmayla ilgili olarak "Her şeye hazırlandık. Bu saatten sonra artık her şey oyuncularımızda. Onlar da artık finalin bilincinde. İnşallah onlar da en iyi şekilde sahada her şeylerini yansıtacaklar." ifadelerini kullandı.

TOPRAKTEPE'DEN SEMİH VE RASHICA AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı teknik adam, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın ilk 11'de yer almaması hakkında ise "Semih'in ufak tefek sıkıntıları var ama kadromuzda. Rashica da Hatayspor maçında sakatlamnmıştı. 5 gündür idmana çıkmıyordu, dün idmana çıktı. Rashica da kulübede. İkisi de ilerleyen dakikalarda ihtiyacımız olursa oyuna girecekler." diye konuştu.

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