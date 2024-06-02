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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 23:05 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 23:05

İZLE I Rachid Ghezzal Beşiktaş’a veda etti!

Beşiktaş’ta 4 sezon forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. 32 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, “4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın” ifadelerine yer verdi.

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