SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 18:02 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 18:09

İZLE I NBA logosunun ilham kaynağı Jerry West hayatını kaybetti!

NBA efsanesi Jerry West 86 yaşında hayatını kaybetti. Jerry West, NBA logosuna ilham olan isim olmuştu.

NBA'in unutulmaz isimlerinden Jerry West 86 yaşında hayata veda etti.

Jerry West, NBA logosuna ilham olmasıyla da tanınıyordu. 14 kez All-Star olan West kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta geçirmişti.

JERRY WEST, KOBE BRYANT'I LAKERS'A KAZANDIRAN İSİMDİ

Los Angeles Lakers formasıyla efsaneleşen bir diğer isim Kove Bryant, West sayesinde takıma kazandırılmıştı.

Bir şampiyonluk kazanan West, 25 bin sayı barajına ulaşan 3. oyuncuydu.

Jerry West kariyerini noktaladıktan 3 yıl Lakers'ın başantrenörlüğünü yaptı. Ardından yöneticilik rolünü üstlenmişti.

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Jerry West'in silüeti 1969 yılından beri NBA logosunda kullanılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I A Milli Futbol Takımı Almanya'ya geldi!
11.06.2024Salı
Beşiktaş, Brezilyalı stoper Paulista ile her konuda anlaştı
11.06.2024Salı
Fenerbahçe'den Allan Saint Maximin hamlesi!
11.06.2024Salı
Hüseyin Yücel'den A Spor'a özel açıklamalar
10.06.2024Pazartesi
Polonya Türkiye | CANLI
10.06.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru: 90 roket ateşlendi 00:49
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
12.06.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! 01:35
Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!
12.06.2024Çarşamba
Ümraniye’de öğretmene darp! 00:15
Ümraniye'de öğretmene darp kamerada!
12.06.2024Çarşamba
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! | 12 Haziran 2024 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
12.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA