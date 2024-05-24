İZLE I A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı!

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

AY-YILDIZLILAR EURO 2024 ÖNCESİ İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 öncesi İtalya ve Polonya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. 4 Haziran'daki İtalya - Türkiye karşılaşması Serie A ekibi Bologna'nın maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek Ay-Yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya - Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek. 10 Haziran'daki Polonya - Türkiye karşılaşması ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve EURO 2024 hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.