İZLE I Galatasaray seçimini yaptı! Dursun Özbek büyük farkla yeniden başkan seçildi

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.
TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 2173 - SÜHEYL BATUM: 672
SANDIK SONUÇLARI
1. SANDIK
Dursun Özbek: 157
Süheyl Batum: 36
2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70
4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61
5. SANDIK
Dursun Özbek: 147
Süheyl Batum: 61
6. SANDIK
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. SANDIK
Dursun Özbek: 164
Süheyl Batum: 45
8. SANDIK
Dursun Özbek: 166
Süheyl Batum: 42
9. SANDIK
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. SANDIK
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47
11. SANDIK
Dursun Özbek: 158
Süheyl Batum: 53
12. SANDIK
Dursun Özbek: 124
Süheyl Batum: 35
13. SANDIK
Dursun Özbek: 141
Süheyl Batum: 36
14. SANDIK
Dursun Özbek: 155
Süheyl Batum: 49
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.
Süheyl Batum, "Her zaman olduğu gibi yine son derece demokratik, şölen havasında, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık ve bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Bu şölen havasında geçen seçim için divan kuruluna ve yönetime teşekkür ediyorum. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanıp hep beraber kutlayacağız." dedi.
DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY HER ZAMAN EN İYİ YÖNETİMİ SEÇMİŞTİR"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oy verme işlemi başlamadan önce kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Özbek konuşmasında, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Özbek yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.
SÜHEYL BATUM: "CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Süheyl Batum da oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklamada bulundu. Batum yaptığı açıklamada, "Galatasaray için de, yarın için de, camiamız için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
2 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
Dönem Başkan
1905-18, 1925 Ali Sami Yen
1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
1925 Ali Haydar Şekip
1926 Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29 Necmettin Sadak
1929-30 Abidin Daver
1930-31, 1933 Ahmet Kara
1931-32 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
1933 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36 Ethem Menemencioğlu
1936-37 Saim Gogen
1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
1939 Nizan Nuri
1939 Adnan Akıska
1940-42 Tevfik Ali Çınar
1942-43 Osman Dardağan
1944-46 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68 Suphi Batur
1953, 1962-64 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
1957-59 Sadık Giz
1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96 Alp Yalman
1996-2001 Faruk Süren
2001-02 Mehmet Cansun
2002-08 Özhan Canaydın
2008-11 Adnan Polat
2011-14 Ünal Aysal
2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21 Mustafa Cengiz
2021-22 Burak Elmas
2015-18, 2022-24 Dursun Özbek