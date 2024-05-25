İZLE I Galatasaray seçimini yaptı! Dursun Özbek büyük farkla yeniden başkan seçildi

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 2173 - SÜHEYL BATUM: 672

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. SANDIK

Dursun Özbek: 158

Süheyl Batum: 53

12. SANDIK

Dursun Özbek: 124

Süheyl Batum: 35

13. SANDIK

Dursun Özbek: 141

Süheyl Batum: 36

14. SANDIK

Dursun Özbek: 155

Süheyl Batum: 49

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

Süheyl Batum, "Her zaman olduğu gibi yine son derece demokratik, şölen havasında, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık ve bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Bu şölen havasında geçen seçim için divan kuruluna ve yönetime teşekkür ediyorum. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanıp hep beraber kutlayacağız." dedi.

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY HER ZAMAN EN İYİ YÖNETİMİ SEÇMİŞTİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oy verme işlemi başlamadan önce kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Özbek konuşmasında, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Özbek yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.

SÜHEYL BATUM: "CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Süheyl Batum da oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklamada bulundu. Batum yaptığı açıklamada, "Galatasaray için de, yarın için de, camiamız için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan

1905-18, 1925 Ali Sami Yen

1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş

1925 Ali Haydar Şekip

1926 Ahmet Robenson

1927 Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29 Necmettin Sadak

1929-30 Abidin Daver

1930-31, 1933 Ahmet Kara

1931-32 Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal

1933 Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36 Ethem Menemencioğlu

1936-37 Saim Gogen

1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu

1939 Nizan Nuri

1939 Adnan Akıska

1940-42 Tevfik Ali Çınar

1942-43 Osman Dardağan

1944-46 Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68 Suphi Batur

1953, 1962-64 Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu

1957-59 Sadık Giz

1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt

1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96 Alp Yalman

1996-2001 Faruk Süren

2001-02 Mehmet Cansun

2002-08 Özhan Canaydın

2008-11 Adnan Polat

2011-14 Ünal Aysal

2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2018-21 Mustafa Cengiz

2021-22 Burak Elmas

2015-18, 2022-24 Dursun Özbek