Galatasaray 3-0 Karagümrük | İcardi golle döndü

⚽ Galatasaray'dan Net Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

🔥 2 Maçta 6 Gol, Sıfır Gol Yediler

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, bu hafta da aynı skorla sahadan galip ayrıldı. Aslan, ilk iki maçında 6 gol atarken kalesinde gol görmedi.

🟡🔴 Icardi Golle Döndü

Sarı-kırmızılıların kaptanı ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığının ardından 281 gün sonra sahalara döndü. Taraftarların büyük destek verdiği yıldız futbolcu, dönüş maçında golünü atarak tribünleri coşturdu.