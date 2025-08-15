PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray 3-0 Karagümrük | İcardi golle döndü

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılar 2 maçta 6 puana ulaştı. Icardi 281 gün sonra gol sevinci yaşadı.

⚽ Galatasaray'dan Net Galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.

🔥 2 Maçta 6 Gol, Sıfır Gol Yediler
Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, bu hafta da aynı skorla sahadan galip ayrıldı. Aslan, ilk iki maçında 6 gol atarken kalesinde gol görmedi.

🟡🔴 Icardi Golle Döndü
Sarı-kırmızılıların kaptanı ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığının ardından 281 gün sonra sahalara döndü. Taraftarların büyük destek verdiği yıldız futbolcu, dönüş maçında golünü atarak tribünleri coşturdu.

