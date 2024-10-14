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İzlanda Türkiye maçı ertelendi mi? UEFA kararını açıkladı!
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İzlanda Türkiye maçı ertelendi mi? UEFA kararını açıkladı!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 17:34

İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda'nın konuğu olacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ertelenme ya da yer değişikliği ihtimali son kontrollerin ardından ortadan kalktı. Zeminin donması nedeniyle erteleme gündeme gelirken TSİ 16.45'te sahaya çıkan UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

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