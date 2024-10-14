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İzlanda - Türkiye Maçı Son Dakika: A Milli Takım maçı ertelendi mi? UEFA'nın kararı bekleniyor! ''Ertelenme ihtimali yüzde 51!''
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İzlanda - Türkiye Maçı Son Dakika: A Milli Takım maçı ertelendi mi? UEFA'nın kararı bekleniyor! ''Ertelenme ihtimali yüzde 51!''

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:38 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:38

Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda ile oynayacağı kritik maçın ertelenme ihtimali güçlendi. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, saha zemininde don olduğunu ve TSİ 17.00'de yapılacak eşgüdüm toplantısının ardından maçla ilgili nihai kararın verileceğini açıkladı. Kazancı, şu an için maçın ertelenme olasılığının %51 olduğunu ifade etti.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Maçın şu anda ertelenme ihtimali yüzde 51" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında Türkiye deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bugün 21.45'te oynanacak karşılaşmanın ertelenme ihtimali güçlendi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'na geldi. Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrıldı.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, stadyumdan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Saha şu anda don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda karşılaşmanın ertelenme ihtimali yüzde 51" dedi.

Eşgüdüm toplantısının daha önce 14.00 'te gerçekleşeceği açıklanırken bu toplantı maç saatine daha yakın bir zaman olan 17.00'ye kaydırıldı. Maçın hakemleri de son kontrolünü bu saatten sonra yaparak nihai karar açıklanacak.

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