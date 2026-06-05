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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano istanbul'a ayak bastı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano istanbul'a ayak bastı
Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 19:46
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'a ayak bastı. İşte o görüntüler...
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