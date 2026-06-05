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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano istanbul'a ayak bastı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano istanbul'a ayak bastı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'a ayak bastı. İşte o görüntüler...

Takvim Kaynak Tercihleri
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

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