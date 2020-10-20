Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu, 90. dakikada Hakkı Tosun'un attığı golle Payasspor karşısında 6-0 öne geçti.
GOL | İçel İdman Yurdu 6-0 Payasspor
- GOL | İçel İdman Yurdu 6-0 Payasspor
- GOL | İçel İdman Yurdu 5-0 Payasspor
- GOL | İçel İdman Yurdu 4-0 Payasspor
- GOL | İçel İdman Yurdu 3-0 Payasspor
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