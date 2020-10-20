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GOL | İçel İdman Yurdu 6-0 Payasspor

GOL | İçel İdman Yurdu 6-0 Payasspor
20.10.2020 19:11

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu, 90. dakikada Hakkı Tosun'un attığı golle Payasspor karşısında 6-0 öne geçti.


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