Galatasaraylı Dries Mertens'in deprem seferberliğine yardımı Avrupa basınında: Günün en güzel fotoğrafı

Türkiye'de 10 ili derinden etkileyen deprem sonrası spor kulüpleri harekete geçti. O kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Afet bölgesine yardım tırları gönderen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular da depremzedelere gönderilen yardım kolilerinin taşınmasına destek oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in bu görüntüleri Belçika, Hollanda ve Polonya'da gündem oldu. İşte tüm detaylar...

KULÜPLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsılırken, afet 10 ili de derinden etkiledi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan depremin ardından Türkiye'de spor kulüpleri de adeta seferberlik ilan etti.

MERTENS DE ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Galatasaray, yıkıcı depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ederken, Dries Mertens ve eşi de bu çalışmalara katıldı.

TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Futbolcuların bu anları taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı. Birçok Galatasaray taraftarı da Mertens için, "Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan olduğunu yine kanıtladı" yorumlarını yaptı.

BELÇİKA VE HOLLANDA'DA GÜNDEM OLDU

NEF Stadı'ndaki yardım merkezine arkadaşlarıyla birlikte gelen Mertens, hem kolilerin paketlenmesinde hem de yüklenmesinde aktif şekilde görev yaparken yıldız futbolcunun bu görüntüleri Hollanda'da da manşetlerde yer aldı.

'MERTENS KOLLARI SIVADI'

Hollanda'nın en çok okunan gazetelerinden Algemeen Dagblad, "Dries Mertens ve ekip arkadaşları Türkiye'deki depremzedeler için kolları sıvadı" başlığı ile duyurduğu haberde detayları da paylaştı.

DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Haberin detayında, "Galatasaray Kulübü, Maraş ve Gaziantep çevresindeki afet bölgesine yardım tırları gönderdi. Mertens ve arkadaşları Türkiye'deki büyük depremden olumsuz etkilenenleri yalnız bırakmadı" denildi.

'GÜNÜN EN GÜZEL FOTOĞRAFI'

Öte yandan Belçika'dan RTBF de Mertens'in koli taşıdığı anların fotoğrafını paylaştı. Söz konusu haberde, "Günün en güzel fotoğrafı; Dries Mertens, Türkiye'de depremzedelere yardım ediyor" başlığı dikkati çekti.

'GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ TÜRDEN BİR GÖRÜNTÜ'

Ayrıca haberin detayında, "Gerçekten görmek istediğimiz türden bir görüntü. Mertens, Türkiye ve Suriye'yi sarsan deprem sonrası depremzedelere destek oldu. Kulüp bu anları ölümsüzleştirdi" ifadelerine yer verdi.

POLONYA'DA DA HABER OLDU

Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens ile ilgili bir yorum da Polonya'dan geldi. Gazete PL, "Napoli efsanesi Mertens, olağanüstü hal ilan edilen Türkiye'de yardıma ihtiyacı olanlara destek verdi. Mertens ayrıca, 'İhtiyaç listesindeki malzemeleri Galatasaray Otopark Yardım Merkezi'ne gelip bağışlayabilirsiniz' diyerek taraftarlara da sosyal medya üzerinden çağrı yapmayı ihmal etmedi" denildi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

9 yıl İtalyan ekibi Napoli'de forma giydikten sonra bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki Dries Mertens, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 22 maçta 6 gol 2 asistlik katkı yaptı.