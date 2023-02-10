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113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...

113 saatlik mucizenin ardından enkazdan çıkarıldı! İlk işi Arda Güler'e seslenmek oldu! Genç oyuncu da hemen cevap verdi...
10.02.2023 22:25 - Son Güncelleme: 10.02.2023 22:25

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da logolarının yer aldığı 3 yardım tırının afet bölgesinden yola çıktığını duyurdu. Enkazın 113. saatinde mucize bir şekilde kurtulan genç Fenerbahçeli bir taraftar Arda Güler'e seslendi. Arda Güler de bu videoyu görür görmez hemen cevap verdi.

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"Jesus'a söyleyin seni oynatsın"

Adıyaman'da enkaz altından 113. saatte çıkan Mesut, Fenerbahçe futbolcusu Arda Güler'e seslendi; "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni de oynatsın. Seni oynatmıyor" diye konuştu.

Arda Güler'den cevap gecikmedi

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de depremzede Mesut'a gecikmeden cevap verdi. Genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle."

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