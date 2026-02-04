Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGalatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'daGalatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'daGiriş Tarihi: 04 Şubat 2026 16:29 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 16:47 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Galatasaray'ın Portekiz'in Casa Pia ekibinden kadrosuna kattığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga, sağlık kontrolü ve resmi imza işlemleri için İstanbul'a geldi.Bunlar da Var 07:04Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ) 03.02.2026Salı 00:43GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu) 03.02.2026Salı 01:03GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026Salı 01:12GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026SalıCANLI YAYIN