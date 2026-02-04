Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da

PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'ın Portekiz'in Casa Pia ekibinden kadrosuna kattığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga, sağlık kontrolü ve resmi imza işlemleri için İstanbul'a geldi.

Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)
GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)
GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)
GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji)

