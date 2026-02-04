PODCAST CANLI YAYIN
ÖZET | Boluspor 0-4 Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Boluspor’u 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Akdeniz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri ve maçın tüm özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

