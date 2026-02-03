SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıIğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ)Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 18:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi gece! B Grubu 3. hafta mücadelesinde Iğdır FK, sahasında ağırladığı Süper Lig ekibi Antalyaspor’u 6-0 gibi sansasyonel bir skorla mağlup ederek kupaya damga vurdu. İşte maçın golleri ve geniş özeti.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN