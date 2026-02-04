GOL Karagümrük Başakşehir 0-4

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL Karagümrük Başakşehir 0-4GOL Karagümrük Başakşehir 0-4Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 17:00 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Başakşehir, 65. dakikada Ivan Brnic'in attığı golle Karagümrük karşısında skoru 4-0 yaptıBunlar da Var 07:04Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ) 03.02.2026Salı 00:43GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu) 03.02.2026Salı 01:03GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026Salı 01:12GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026SalıCANLI YAYIN