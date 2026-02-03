SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu)Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 18:24 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı FK, 6. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun attığı golle Rizespor karşısında skoru 1-0’a getirdi.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN