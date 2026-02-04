GOL | Karagümrük Başakşehir: 1-4

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Karagümrük Başakşehir: 1-4GOL | Karagümrük Başakşehir: 1-4Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 17:19 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Karagümrük 4-0 geriye düştüğü maçta Abdul Kader Moussa Kone'nin 79. dakikada kaydettiği golle skoru 4-1'e getirdi.Bunlar da Var 08:58Tahliye sonrası ilk durak Müge Anlı: Sinan Sardoğan her şeyi anlattı 04.02.2026Çarşamba 00:23Epstein belgeleri Barış Akarsu dosyasını açtı: Suikast iddiası! 04.02.2026Çarşamba 01:03N'golo Kante resmen Fenerbahçe'de! 04.02.2026Çarşamba 01:16GOL | Trabzonspor 3-0 Fethiyespor 03.02.2026SalıCANLI YAYIN