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Galatasaray'da flaş ayrılık! Martin Linnes Molde'ye geri döndü! Transfer bu video ile duyuruldu

Galatasaray'da flaş ayrılık! Martin Linnes Molde'ye geri döndü! Transfer bu video ile duyuruldu
17.08.2021 15:32
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Galatasaray'a 2016 yılının devre arasında transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes, ülkesinin takımı Molde'ye geri döndü. Norveç ekibi transferi video ile duyurdu.


Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, eski takımı Molde'ye döndü. Norveç ekibi transferi resmen duyurdu.

Martin Linnes, 2016 yılının devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

İşte Molde'nin paylaştığı transfer videosu;

Han er tilbake! 😍 pic.twitter.com/6pxL44yiEx

&mdash; Molde Fotballklubb (@Molde_FK) August 17, 2021

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