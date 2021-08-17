Galatasaray'da flaş ayrılık! Martin Linnes Molde'ye geri döndü! Transfer bu video ile duyuruldu

Galatasaray'a 2016 yılının devre arasında transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes, ülkesinin takımı Molde'ye geri döndü. Norveç ekibi transferi video ile duyurdu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, eski takımı Molde'ye döndü. Norveç ekibi transferi resmen duyurdu.

Martin Linnes, 2016 yılının devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

İşte Molde'nin paylaştığı transfer videosu;