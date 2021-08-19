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Ozan Tufan'ın Watford'a transfer oldu!

Ozan Tufan'ın Watford'a transfer oldu!
19.08.2021 12:44 - Son Güncelleme: 19.08.2021 12:50
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Son dakika haberine göre, Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ozan Tufan'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Takvim.com.tr, Tufan'ın transferini dün okuyucularına duyurmuştu.


Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu.




SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tufan için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşıldığı belirtilirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

Watford ise Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.

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