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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda zor da olsa turladı: İşte penaltı atışları

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda zor da olsa turladı: İşte penaltı atışları
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, normal süresi 0-0, uzatma dakikaları ise 1-1 biten mücadelede Yeni Malatyaspor'u seri penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 120+1'de tutundu. Kupaya son 32 turunda dahil olan ve Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Galatasaray, son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Normal süresi 0-0 biten maçta 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle geriye düşen Galatasaray, 120+1'de Luyindama'nın golüyle eşitliği sağladı ve maçı penaltılara götürdü.

Penaltıları 7-6'lık skorla kazanan Cimbom, toplamda ise rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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