Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Takımın ilk yarıda gösterdiği performanstan memnun kalmayan Terim, mücadelenin ilk yarısı bitmeden memnuniyetsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
Galatasaray-Tuzlaspor maçına damga vuran an! Fatih Terim erkenden soyunma odasına gitti...04.12.2019 22:02
- Galatasaray-Tuzlaspor maçına damga vuran an! Fatih Terim erkenden soyunma odasına gitti...
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