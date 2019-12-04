Galatasaray-Tuzlaspor maçına damga vuran an! Fatih Terim erkenden soyunma odasına gitti... 04.12.2019 22:02

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Takımın ilk yarıda gösterdiği performanstan memnun kalmayan Terim, mücadelenin ilk yarısı bitmeden memnuniyetsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.