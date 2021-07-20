Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak PSV maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan transfer konularına değinen Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rachid Ghezzal'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, karşılaşmada iki takımın eşit şansı olduğunu vurguladı.

Yeni sezona PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçıyla başlayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, PSV Stadı'nda basın mensuplarıyla buluştu. Maç öncesinde dikkat çeken açıklamalar yapan Terim, çok konuşulan transfer konularına değindi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

"Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. 23 kişi geldik ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. En azından şu an transfer konusunu askıya almamız gerekiyor. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

"BUNDAN HİÇ HOŞLANMIYORUZ..."

Özellikle sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz 3 sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz.

Muhakkak ki eksik yerlerimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla olan ekonomik işareti, oyuncularımızın Galatasaray'a verdiği hizmetlerle alakası yoktu.

"HERKESİN EŞİT ŞANSI VARDIR"

Tarihi çok önemli olan bir takımla oynayacağımızı hatırlatmak isterim. Koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabiliyorsunuz. Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ben pek yüzde veren birisi değilim. Her maç öncesinde herkesin eşit şansı vardır.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde basın toplantısına Erzincanspor'dan aldığımız oyuncumuz Kerem çıktı. Onu aldığımızda 'Millet şunu alıyor, siz bunu alıyorsunuz.' dediler ama bugün A Milli Takım'a yükseldi. Bize güvensinler."

GHEZZAL SORUSUNA YANIT

Basın toplantısında Ghezzal'ın transferiyle ilgili soru sorulması üzerine Terim, "Transfer konusunu bugünlük askıya almak istiyorum demiştim. Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." dedi.