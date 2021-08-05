Galatasaray - St. Johnstone maçı izle

Galatasaray St. Johnstone maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a mağlup olarak elenen temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir

