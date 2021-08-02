UEFA Avrupa Ligi kura çekimi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.