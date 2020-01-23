Galatasaray Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Türkiye Kupası) 23.01.2020 18:57

Galatasaray ve Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 bitti. İki takım da kupada çeyrek finale yükselme parolasıyla sahaya çıkacak. A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

KİM NASIL TUR ATLAR?

Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak.

GALATASARAY VE RİZESPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'in ikinci yarısına 2-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki maçta Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun golleriyle zafere ulaştı.

Son olarak ligde Gençlerbirliği'ni evinde 2-0 yenen Rizespor ise yeni transferleri Milan Skoda, 2 gol birden kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY İLE RİZESPOR 42. RANDEVUDA

Rizespor ile 42. randevusuna çıkacak. Karadeniz temsilcisi ile oynadığı 41 mücadelede Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarında 9'unda beraberlik çıkarken, 6 karşılaşma Rizespor galibiyeti ile sonuçlandı.

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda takımların 1'er galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılılar 4 kez rakip fileleri havalandırırken, yeşil-mavililer ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray ile Rizespor kupada 3. kez eşleşirken, diğer turlarda iki takım da 1'er kez tur atmıştı. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı. Kupada oynanan maçlar ise şöyle:

28.01.2004 Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 5

20.04.2016 Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 3

04.05.2016 Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0

05.01.2020 Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1

GÖKHAN AKKAN: "KUPADA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, turu geçmek istediklerini söyledi.

Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısı için alternatifli, iyi bir kadro kurduklarını belirtti.

Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğuna işaret eden 25 yaşındaki file bekçisi, şöyle konuştu:

"Galatasaray ile ilk maç berabere bitti. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için deplasmanda gol atıp kazanmamız gerekiyor ya da farklı skorla beraberlik almamız lazım. Bu, bizim elimizde. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kadro derinliğimiz buna müsait. Yeni gelen arkadaşlarımızın da katılımıyla iyi bir ekip olduk."

Gökhan Akkan, Süper Lig'in 19. haftasında ise Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Sivas ve Rize, kardeş şehir. Onlar 53. dakikada, bizim taraftarımız 58. dakikada birbirlerini destekliyor. Bunlar güzel şeyler ama biz üst sıralara tırmanmak, onlar şampiyonluk için yarışıyor. İnşallah iyi mücadele olur." ifadelerini kullandı.

Milli takımın aday kadrosunda yer almasının kendisini mutlu ettiğine değinen Gökhan Akkan, "Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası olmak isterim. Bu doğrultuda çalışıyorum. İnşallah ikinci yarı başarılı bir grafik sergileyerek orada olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Akkan, transferde isminin önemli takımlarla anılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "İstenmek güzel bir şey. Büyük takımlar tarafından takip edilmek güzel bir şey. Kendime koyduğum hedef Avrupa. İşimizi güzel yaptığımız düşünülüyor ve isteniyoruz. Şu andaki hedefim, Çaykur Rizespor'a ikinci yarı elimden gelen en güzel şekilde hizmet etmek." diye konuştu.