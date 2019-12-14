Galatasaray Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE | GS Ankaragücü maçı izle (Video) 14.12.2019 18:24

Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle! Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi. Galatasaray Ankaragücü maçını taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray ve Ankaragücü Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da maç öncesi yaşanan gelişmeyle Nzonzi kadro dışı bırakıldı. Şimdi gözler Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler özellikle bugün Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi. Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle son karşılaşmada görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama maçın kadrosunda bulunmayacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0'lık skorlarla kazandı.

GALATASARAY'IN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 47 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

İKİ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.