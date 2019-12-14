Beşiktaşlı Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla kamyoncu dergisine kapak kızı oldu! İşte yengeden ateşli pozlar 14.12.2019 16:58

Beşiktaş'ın, Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı ve geldiği günden bu yana hem özel hayatı hem de oynadığı futbolla gündemden düşmeyen Loris Karius'ın nişanlısı Sophia Thomalla verdiği pozlarla kelimenin tam anlamıyla 'olay' çıkardı. Loris Karius için sürekli İstanbul'a gidip gelen Thomalla, Almanya'da bir kamyoncu dergisinin takvimi için pozlar verdi. Bu pozlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Thomalla'nın ateşli çekiminden görüntüler...

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, magazin gündemine damga vuruyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri nişanlısı Sophia Thomalla. Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Alman dergisi için kamera karşısına geçti.

DERGİNİN 2020 TAKVİMİ İÇİN POZ VERDİ

Schuettflix dergisinin 2020 takvimi için birbirinden çarpıcı pozlar veren Thomalla, adından söz ettirdi. Bir kepçenin içinde üzerine kum dökülmüş halde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Thomalla, vinç, kamyon, dozer gibi araçlarla verdiği farklı pozlarla takvim yapraklarını süsledi. Derginin internet sitesinde tanıtılan takvim, Thomalla'nın fotoğrafıyla birlikte "2020 sıcak ve fırtınalı geçecek" ifadeleriyle okurların beğenisine sunuldu. 30 yaşındaki Sophia Thomalla bir dönem dünyaca ünlü müzik grubu Rammstein'in solisti Till Lindemann ile aşk yaşıyordu.