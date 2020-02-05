Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında taraftarlar Elazığ'ı unutmadı 05.02.2020 15:10

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde oynanan Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan bu görüntü dayanışmanın bir örneği. Fenerbahçe'yi konuk eden Kırklarelispor taraftarları maçın 23.dakikasında, deprem faciası yaşayan Elazığ ve Malatya'yı unutmadı. Atkılarının depremzedeleri gönderilmesi için atkılarını sahaya attı. İşte o görüntüler...

GMG Kırklarelispor taraftarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde, depremzedelere gönderilmek için atkılarını sahaya yolladı. İşte o görüntüler...