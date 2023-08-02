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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:47

Fenerbahçe'den rakiplere gözdağı verecek transfer! Dünyada ses getirecek! Süper Lig'i sallayacak! 9+5 milyon euro...

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Avrupa sahnesine büyük bir transferle mührünü vurmaya hazırlanıyor. Transfer çalışmalarına ara vermeden hızla devam eden ve kadrosuna göz kamaştıran bir yıldız eklemek için çaba harcayan sarı lacivertliler rotayı bu kez İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya çevirdi. Bu kez hedef, Bologna'da parlak performanslar sergileyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez. İşte detaylar...

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Fenerbahçe, güçlü kadrosuna yeni bir yıldız oyuncu eklemek için yoğun çaba harcıyor. Transfer döneminin nabzını tutan sarı-lacivertli ekip, bu sefer hedefini İtalya Serie A'da parlayan başarılı Arjantinli futbolcu Nicolas Dominguez olarak belirledi. Nicolas Dominguez, futbol kariyerine Arjantin'in yerel kulüplerinden CA Velez Sarsfield'da başladı. Orta sahanın önemli bir halkası haline gelen Dominguez, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

NİCOLAS DOMİNGUEZ

Bologna'nın yıldızı Nicolas Dominguez'in adı, kulüp yetkilileri ve taraftarlar arasında dilden dile dolaşıyor. 25 yaşındaki Arjantinli, futbol sahnesine yaptığı etkileyici girişiyle adını tüm dünyaya duyurmuş bir yetenek.

Oyun görüşü, mükemmel top hakimiyeti ve yıldırım gibi hızlı aksiyonlarıyla, sahanın ortasında adeta bir büyücü gibi rakip takımların kabusu olmaya aday.

12 MİLYON EURO YADA 9+5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Nicolas Dominguez transferi için İtalyan kulübüne iki heyecan verici teklif sunmuş durumda. İlk teklif, 12 milyon Euro ile kapıları çalarken, ikinci teklifte 9 milyon Euro'luk sabit bir ücret ve ardından ekstra 5 milyon Euro'luk bonuslar da cazip bir seçenek olarak masada duruyor. Bologna ekibinin talepleri bir nebze düşmüş olsa da, sonuç henüz netleşmemiş ve pazarlık süreci devam ediyor.

Bu transferin gerçekleşmesiyle Fenerbahçe, orta sahadaki gücünü daha da artırarak, rakiplere göz dağı verecek. Arjantin milli takımının formalarını da gururla terleten bu yetenekli futbolcu, taraftarlar için adeta hayalini kurdukları parlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe camiası sabırsızlıkla, bu transferin sonuçlanmasını bekliyor.

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