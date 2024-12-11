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Fenerbahçe'den ilk 11 paylaşımı!
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Fenerbahçe'den ilk 11 paylaşımı!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 18:00

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Büyük heyecan öncesi ilk 11'ler açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçına özel videolu ilk 11 paylaşımı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Athletic Bilbao'nun ilk 11'leri belli oldu. İşte FB - Athletic Bilbao maçının ilk 11 kadrosu...

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Maximin, En-Nesyri, Tadic

ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

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