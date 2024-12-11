Fenerbahçe'den ilk 11 paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Athletic Bilbao'nun ilk 11'leri belli oldu. İşte FB - Athletic Bilbao maçının ilk 11 kadrosu...
FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Maximin, En-Nesyri, Tadic
ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.