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Mourinho'dan kritik Bilbao maçı öncesi net mesaj:
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Mourinho'dan kritik Bilbao maçı öncesi net mesaj: "Kazanmak için her şeyi yapmalıyız!"

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 18:15

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Teknik direktör Mourinho, zorlu karşılaşma öncesi futbolcularını galibiyet için motive etti. İşte Mourinho'nun maç önü konuşması.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Rakibin güçlü olduğunu söyleyen Mourinho, "Yüzde yüz zor bir maç olacak ama biz bu maçtan bir sonuç alabiliriz. Athletic Bilbao, güçlü bir takım ve turnuvanın favorilerinden biri. Final onların stadyumunda, bu onlar için motivasyon. 11 puana ihtiyacımız olduğunu oyunculara söyledim. Bu maçta da olmazsa telafi etme şansımız var ama bugün başka şansımız yokmuş gibi oynamamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor." dedi.

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