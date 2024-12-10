Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 12:55

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, sarı-kırmızılı kulübe de seslenerek, "Yöneticiniz, 'Rey Manaj, Fenerbahçe maçında kasten oynamadı' diyerek bize şike yaptığımızı ima etti. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün müsabakanın ardından yaptığı açıklamalara ise tepki gösterdi.



"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz"

Kulüp olarak futbolcu sağlığını çok önemsediklerini belirten Acun Ilıcalı, "Kimsenin yaralanmasını istemeyiz. Bizim futbolcularımız, Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz her zaman; bizim lehimize hakem hatası olduğu zaman da söylüyoruz, her zaman da bu duruşumuz devam edecek. Biz Fenerbahçe'yiz, ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması; biliyorsunuz bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. O oyuncu yeni projeye göre, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı kasten oynamamış, sonra da kalkmış özellikle bizim talimatımızla sakatlamış. Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor, sorsan konuşmaya gelmez. 'Vahim duyumlar var' deniyor. Duyum ne? Söyleyen yok" ifadelerini kullandı.



"Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz"

Galatasaray Kulübü'ne de seslenen Ilıcalı, "Yöneticileriniz konuşmaları sizi temsil ediyor, bugün ben nasıl Fenerbahçe'yi temsil ediyorsam. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz, 'burada böyle problem var, adalet istiyoruz' diyoruz. Siz çıkmışsınız 'yalıda buluşuyorsunuz, yapı var' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz" şeklinde konuştu.



"Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir"

Sarı-lacivertli yönetici, adil bir sezon dilediğini sözlerine ekleyerek, "İnşallah bir sezonda da kimin ne olduğunu görürüz. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum inşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bakın. Rakibin bize suçlamalarına bakın, aradaki farkı göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Böyle konuşan yöneticileri geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin." diye konuştu.